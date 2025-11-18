Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Онлайн-платформа Roblox с января 2026 года введет обязательную проверку возраста по фотографии или видео для всех пользователей, сообщает Bloomberg. По информации источника, мера направлена на защиту детей от злоумышленников — треть из 151 млн ежедневных пользователей платформы младше 13 лет.

Согласно новым правилам, для доступа к чатам потребуется загрузить свое изображение, которое после проверки будет удалено подрядчиком компании. Финансовый директор Roblox Навин Чопра признал, что новые меры могут создать «потенциальные препятствия» для развития платформы.

Инициатива появилась на фоне судебных разбирательств и проверок со стороны генеральных прокуроров нескольких штатов США, включая Техас и Флориду. Власти усомнились в эффективности существующих мер защиты детей на платформе.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность украинской компании GSC Game World — разработчика игр «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R. В ведомстве заявили, что организация финансировала Вооруженные силы Украины, а в 2024 году студия выпустила игру, содержащую «агрессивный русофобский контент».

