Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 17:16

Разработчика S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной организацией

Деятельность украинской студии GSC Game World признана нежелательной в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность украинской компании GSC Game World — разработчика игр «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R. В ведомстве заявили, что организация финансирует Вооруженные силы Украины.

В фокусе интересов на текущий момент находится финансовая поддержка ВСУ и формирование образа России как «государства-агрессора», включая распространение дискредитирующих нашу страну материалов, — сказано в сообщении.

Как отметили в Генпрокуратуре, в 2022 году компания перевела фонду помощи военнослужащим Украины около $17 млн (1,3 млрд рублей), на которые были приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили. Также в ведомстве отметили, что в 2024 году студия выпустила игру, содержащую «агрессивный русофобский контент».

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что в России следует запретить популярную компьютерную игру Counter-Strike 2. По его словам, покупка виртуальных товаров за реальные деньги в видеоиграх может представлять серьезную угрозу для молодежи.

разработчики
Генпрокуратура
игры
организации
