02 января 2026 в 14:09

Раскрыта ситуация с преступностью в России

В Генпрокуратуре заявили о снижении уровня преступности в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Уровень преступности в Российской Федерации в 2025 году продолжил снижение по итогам 11 месяцев, сообщили ТАСС в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Общее число зарегистрированных нарушений закона уменьшилось до 1,6 млн против 1,8 млн за аналогичный период прошлого года, при этом сократилось как количество традиционных, так и новых видов преступных деяний.

Уменьшилось количество краж, сопряженных с незаконным проникновением в жилище (−27,9%, до 12,1 тыс.). Сохраняя прошлогодний темп, сократились карманные кражи (−39,7%, до 5,3 тыс.). При этом число простых краж (ч. 1 ст. 158 УК РФ), на которые приходится почти половина деяний, увеличилось на 12,8% (до 191,7 тыс.), — говорится в материале.

Ранее в суде Челябинской области был вынесен приговор бывшей работнице банка, причастной к хищению средств у клиентов своей организации. Ей назначили наказание в виде 8,5 года лишения свободы, а причиненный ущерб превышает 15 млн рублей, потерпевшими числятся 50 граждан.

Кроме того, Министерство внутренних дел России сообщило, что жительницу Соликамска Пермского края обвиняют в хищении средств со счета пенсионерки. По данным ведомства, она обманула пожилую женщину во время процедуры оформления сим-карты.

