Экс-сотрудницу банка осудили за кражи у клиентов В Челябинской области экс-сотрудницу банка приговорили к 8,5 года колонии

Суд в Челябинской области приговорил к 8,5 года колонии бывшую сотрудницу банка, которая крала деньги у клиентов кредитного учреждения, сообщили в региональном ГУ МВД. Ущерб от ее действий составил более 15 млн рублей, пострадали 50 человек.

Бывший банковский работник, выявленная полицейскими, осуждена за хищение у клиентов более 15 млн рублей. <…> Ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что бывшая сотрудница банка в селе Варна, используя свое должностное положение, совершала незаконные перечисления денежных средств со счетов клиентов на электронные счета, зарегистрированные на подставных лиц. После этого средства снимались наличными через банковские терминалы.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что телефонных мошенников можно отличить от настоящих сотрудников банка по их стремлению создать ощущение срочности и давления. По его словам, при подозрительных операциях финансовые компании могут приостанавливать переводы, поэтому клиентам важно четко понимать свои действия, чтобы защитить средства.