Россиянам назвали способ отличить мошенника от настоящего сотрудника банка

Телефонных мошенников можно отличить от настоящих сотрудников банка по стремлению создать ощущение срочности и давления, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, при подозрительных операциях финансовые организации могут останавливать переводы, что требует от клиентов четкого понимания своих действий для защиты средств.

Современные правила требуют от банков противодействовать незаконным операциям, включая проверку подозрительных переводов. Это может вызывать неудобства для честных клиентов, поэтому важно знать, как действовать в такой ситуации, чтобы защитить свои средства и не попасть на уловки злоумышленников, которые могут воспользоваться моментом. Настоящий специалист никогда не запросит коды из смс, полные пароли от личного кабинета или карты. Он представится, назвав свое имя, отдел и банк, а после разговора вы сможете перезвонить на официальный номер банка и уточнить, звонил ли вам такой сотрудник. Мошенник часто создает ощущение срочности и давления, требует немедленных действий, — пояснил Панеш.

Он отметил, что во время общения с ненастоящими сотрудниками банка не стоит называть коды из СМС или пуш-уведомлений. По словам депутата, в случае блокировки перевода важно лично обратиться в финансовую организацию за разъяснением ситуации.

Во время общения с телефонным мошенником, лучше воздержаться от сообщения личных данных получателя переводов, таких как паспортные реквизиты и номера счетов. Не называйте коды из СМС или пуш-уведомлений, а также пароли. Не стоит подробно описывать обстоятельства жизни или бизнеса. В случае блокировки перевода оптимальным действием будет самому позвонить на горячую линию банка, указанную на обороте карты или на официальном сайте. Можно также посетить отделение финорганизации лично, — резюмировал Панеш.

Ранее психолог, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева заявила, что мошенники используют процессы, которые выключают у жертв критическое мышление. Она отметила, что они пугают жертв и вводят их в шоковое состояние.