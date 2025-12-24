Психолог объяснила, как мошенники вводят жертв в транс Психолог Валуева: мошенники используют процессы для отключения мышления

Мошенники используют процессы, которые выключают у жертв критическое мышление, рассказала 360.ru психолог, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева. Она отметила, что они пугают жертв и вводят их в шоковое состояние.

Они учатся не давать пауз, усиливать тревогу, работать с возражениями. Часто используют элементы допросной психологии, техники телефонных продаж, холодных продаж, жестких продаж и переговоров, военных протоколов давления, — рассказала Валуева.

Психолог подчеркнула, что в момент угрозы в мозгу начинает работать миндалевидное тело, которое отвечает за страхи и опасность, а префронтальная кора, ответственная за страхи и опасность, отключается. По ее словам, мозг переключается с анализа на режим выживания.

