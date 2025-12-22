Аналитик ответил, какие схемы мошенников могут появиться в 2026 году Аналитик Силаев: в 2026 году мошенники начнут использовать подмену голоса

В 2026 году мошенники начнут использовать технологии для подмены голоса, считает заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. В беседе с RT он предположил, что также участятся случаи поддельных видеообращений.

Мошенники будут имитировать голоса руководителей, родственников или сотрудников служб безопасности банков, чтобы отдать преступную команду или выманить деньги. Технология станет настолько доступной, что позволит атаковать не только крупный бизнес, но и рядовых граждан, — рассказал Силаев.

По мнению аналитика, увеличится количество случаев мошенничества в сфере инвестиций в искусственный интеллект. Он отметил, что появятся новые платформы, которые будут заманивать пользователей.

