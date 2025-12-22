Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 10:50

Аналитик ответил, какие схемы мошенников могут появиться в 2026 году

Аналитик Силаев: в 2026 году мошенники начнут использовать подмену голоса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В 2026 году мошенники начнут использовать технологии для подмены голоса, считает заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. В беседе с RT он предположил, что также участятся случаи поддельных видеообращений.

Мошенники будут имитировать голоса руководителей, родственников или сотрудников служб безопасности банков, чтобы отдать преступную команду или выманить деньги. Технология станет настолько доступной, что позволит атаковать не только крупный бизнес, но и рядовых граждан, — рассказал Силаев.

По мнению аналитика, увеличится количество случаев мошенничества в сфере инвестиций в искусственный интеллект. Он отметил, что появятся новые платформы, которые будут заманивать пользователей.

Ранее экономист Владимир Григорьев рассказал, что дополнительная мера безопасности в банках — запрашивание родственной связи при крупных переводах — может вызвать недовольство у части общества. Он не исключил, что, несмотря на законность этой процедуры, она потенциально доставит психологический дискомфорт клиентам и спровоцирует у них ощущение вторжения в личную жизнь.

