Раскрыта новая «театральная» схема мошенников

Колл-центры аферистов начали использовать сложные многоэтапные схемы с участием десятков человек, вынуждая граждан самостоятельно звонить по указанным номерам и переводить деньги, передает УБК МВД России. В ведомстве отметили, что, как правило, все начинается с добавления в групповой чат с названием организации, реальными фамилиями, фотографиями и деловым общением.

Мошеннические колл-центры выстраивают сложные «спектакли» с десятками участников, постоянно повышающимися ставками и проверенными психологическими приемами, — говорится в сообщении.

Затем в чате появляется ссылка на якобы официальный сервис или бот, где предлагают подтвердить данные или пройти проверку. Другие участники демонстративно сообщают об успешном прохождении процедуры, чтобы усилить эффект доверия.

После этого тон общения резко меняется: появляются сообщения о подозрительных входах в аккаунты, оформлении займов и угрозе потери денег. Телефон жертвы начинает получать СМС с кодами и уведомлениями, что усиливает панику. На этом этапе появляется «помощник» — якобы сотрудник ведомства, техподдержки или правоохранительных органов.

В конце человеку предлагают самостоятельно позвонить по указанному номеру и убеждают, что ситуация критическая. Под давлением страха и угроз его склоняют к переводу средств якобы для проверки, блокировки операций или защиты денег. Иногда деньги просят переводить частями или через третьих лиц.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать москвичам электронные письма от имени портала mos.ru. В них сказано, что в личный профиль якобы был совершен вход. Мошенники также говорят о необходимости позвонить сотруднику отдела контроля по прикрепленному к письму номеру, если человек не заходил на портал. Во время беседы преступники выманивают данные и просят назвать код из СМС-сообщения.