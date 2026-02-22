Мошенники начали действовать от имени портала mos.ru

Мошенники начали рассылать москвичам электронные письма от имени портала mos.ru, передает РИА Новости. В них сообщается, что в личный профиль на портале якобы был совершен вход от другого лица, и предлагается проверить параметры входа.

Если пользователь не посещал портал, ему предлагают связаться с сотрудником отдела контроля по номеру телефона, указанному в письме. Злоумышленники используют этот способ для получения конфиденциальной информации и доступа к аккаунту, включая запросы кодов из смс-сообщений.

Ранее представитель Краснодарского регионального отделения АЮР Валентина Корсунова сообщила, что перед Днем защитника Отечества активизировались мошенники, создающие поддельные обращения от известных личностей и военнослужащих с призывами пожертвовать на нужды ветеранов и участников СВО. Они используют искусственный интеллект и дипфейки для подделки голосов и видеозаписей. Также мошенники выдают себя за банковских сотрудников, запугивая клиентов и требуя подтверждения личности через СМС для доступа к деньгам.