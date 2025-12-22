Новый год-2026
22 декабря 2025 в 10:02

Экономист оценил новую меру безопасности в банках при крупных переводах

Экономист Григорьев: новая мера безопасности в банках чревата возмущением людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дополнительная мера безопасности в банках, запрашивание родственной связи при крупных переводах, может вызвать недовольство у части общества, заявил 360.ru экономист Владимир Григорьев. Он не исключил, что, несмотря на законность этой процедуры, она потенциально доставит психологический дискомфорт клиентам и спровоцирует у них ощущение вторжения в личную жизнь.

Это будет вызывать раздражение у части людей. Нужно ввести какой-то стандарт по сумме, при попытке перевода которой клиента будут расспрашивать о личной информации. Иначе понятие очень расплывчатое, — подчеркнул Григорьев.

Он добавил, что эта практика в банках может породить новые схемы обмана. Мошенники могут адаптироваться под реалии и начать представляться сотрудниками банков, звонящими якобы по поводу денежного перевода.

Ранее сообщалось, что российские банки на фоне увеличения числа мошеннических действий начали запрашивать у клиентов родственную связь с человеком, которому планируется перевести большую сумму денег. Сначала операция временно блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник финансово-кредитной организации.

