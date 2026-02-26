Бойцов ВСУ отправили на смерть под Сумы ради «пиара на крови»

Переброска зенитчиков ВСУ на передовую в Сумской области была организована с целью улучшения политического имиджа партии бывшего украинского президента Петра Порошенко, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, бойцов мобильных огневых групп отправили на позиции после визита в часть представителей партии «Европейская солидарность», которые доставили гуманитарный груз.

Кроме как пиар-ходом это не назвать, мол, смотрите, мы привезли гуманитарку, а полк воюет, показывает результаты, — подчеркнул собеседник агентства.

Подобная активизация «помощи фронту» на Украине традиционно наблюдается в преддверии возможных президентских выборов, уточнил информатор. Однако на практике такие инициативы приводят лишь к дополнительным потерям среди украинских военных, резюмировал он.

Ранее стало известно, что родственники украинских военных просят их не возвращаться из российского плена. Они опасаются, что после возвращения бойцов снова отправят на фронт. Родные считают, что в плену безопаснее, чем на Украине.