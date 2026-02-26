Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 08:14

Бойцов ВСУ отправили на смерть под Сумы ради «пиара на крови»

Зенитчиков ВСУ бросили на передовую под Сумы ради пиара партии Порошенко

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Переброска зенитчиков ВСУ на передовую в Сумской области была организована с целью улучшения политического имиджа партии бывшего украинского президента Петра Порошенко, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, бойцов мобильных огневых групп отправили на позиции после визита в часть представителей партии «Европейская солидарность», которые доставили гуманитарный груз.

Кроме как пиар-ходом это не назвать, мол, смотрите, мы привезли гуманитарку, а полк воюет, показывает результаты, — подчеркнул собеседник агентства.

Подобная активизация «помощи фронту» на Украине традиционно наблюдается в преддверии возможных президентских выборов, уточнил информатор. Однако на практике такие инициативы приводят лишь к дополнительным потерям среди украинских военных, резюмировал он.

Ранее стало известно, что родственники украинских военных просят их не возвращаться из российского плена. Они опасаются, что после возвращения бойцов снова отправят на фронт. Родные считают, что в плену безопаснее, чем на Украине.

ВСУ
Сумская область
Петр Порошенко
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД пристыдили Гутерриша после грубой ошибки по Украине
«Детонация конфликта»: Захарова обвинила США в провокации у Острова Свободы
Новый план Британии и Украины напугал Запад
В Подмосковье предотвратили теракт против главы оборонного предприятия
Мужчина не довел ограбление до конца из-за сработавшей сигнализации
Политолог раскрыл, получит ли Украина ядерное оружие Запада
Суд не повелся на скандальную «схему Долиной» и защитил женщину
Вероника Степанова взяла золото в скиатлоне на чемпионате России
В России введут новый ГОСТ на пиво
Турагент назвала отличия культурных мероприятий от шоу
«Обеспечит хайп на три года»: Мостовой оценил работу Талалаева в «Балтике»
Стало известно об «испарившихся» уликах по делу Эпштейна
В Таиланде задержали россиянина за заманивание в рабство
«Это победа?»: на Западе открыли Зеленскому глаза на проблемы Украины
Ким Чен Ын показал всю мощь КНДР после операции в Курской области
Страна ЕС впервые за почти пять лет импортировала яйца из России
Россиян предупредили о новой схеме «угона» Telegram-аккаунтов
Бандиты застрелили известного актера на глазах у его детей
Уиткофф снова прилетел в Женеву
Четверо мужчин проникли в глэмпинг, чтобы жестоко расправиться со сторожем
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.