26 февраля 2026 в 07:24

У России появился собственный робот-хирург

Мурашко сообщил о регистрации первого отечественного робота-хирурга

Михаил Мурашко
Первый хирургический робот был зарегистрирован в России, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, это отечественный аналог модели «Da Vinci» от американской компании Intuitive Surgical. Российская разработка уже может поставляться в медицинские учреждения.

В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в медицинские организации как в федеральные, так и региональные. Это новый формат хирургической помощи, — сказал глава ведомства.

Он добавил, что сперва робот появится в медучреждениях, где требуется развитие высокотехнологичной медпомощи. Новейшая разработка позволит увеличить скорость лечения и темпы выздоровления пациентов.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов призвал увеличивать производительность труда роботов в сервисе и логистике. По его словам, речь идет об интеграции роботов во вредное, опасное производство и повышении экономической эффективности не только в промышленности, но и в торговле.

Минздрав
Михаил Мурашко
роботы
больницы
разработки
