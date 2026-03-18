Премьеру Японии предрекли серьезный разговор с Трампом из-за Ирана Reuters: Трамп может потребовать от премьера Японии участия в войне с Ираном

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в четверг посетит Белый дом для встречи, которая может обернуться напряжением в многолетнем альянсе из-за требований президента США Дональда Трампа по Ирану, пишет Reuters. В публикации говорится, что Такаити станет первым крупным союзником, который встретится с американским лидером лицом к лицу после того, как тот потребовал от Токио направить корабли для сопровождения танкеров через Ормузский пролив.

Такаити оказалась в затруднительном положении. <…> Самый большой риск заключается в том, что Трамп публично потребует от нее гарантий безопасности, которые она не сможет предоставить, — заявил бывший представитель США на переговорах с Японией Дэвид Болинг.

По информации источника, изначально визит планировался на конец марта, но был перенесен. Японские чиновники рассчитывали, что премьер сможет обсудить с Трампом «агрессивную политику» Китая, однако теперь основное внимание будет сосредоточено на Иране.

Теперь, как говорится в публикации, Токио пытается найти способ успокоить президента США, одновременно избежав юридических и политических проблем, связанных с отправкой военного контингента в зону конфликта.

Ранее Трамп отмечал, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. По его словам, почти все страны Альянса согласны с тем, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются. Он отметил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО, Японии, Австралии или Южной Кореи, добавив, что она «никогда не была нужна».