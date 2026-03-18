Медиков хотят массово обучать работе с нейросетями

Минздрав России запланировал массово обучать медиков работе с технологиями ИИ, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на замминистра здравоохранения Вадима Ванькова. По его словам, такой шаг позволит автоматизировать управленческие и административные задачи в клиниках.

Обучение персонала — это не стоп-фактор, а скорее драйвер развития. Мы фиксируем опасения врачей, не заменит ли их искусственный интеллект, а также четко видим, что там, где специалисты прошли обучение, качество применение нейросетей высокое. Всего в арсенале российских медиков сейчас 54 медизделия с ИИ, из которых 49 — отечественные, — отметил Ваньков.

Он уточнил, что ставить диагноз и назначать лечение по-прежнему смогут исключительно врачи, а нейросети будут лишь помогать им в этом. Помимо обучения медиков применению ИИ, в 2026 году Минздрав запланировал передать 100% медицинских изображений и половину заключений врачей в единое хранилище.

Ранее Минздрав РФ представил рекомендации по цвету формы для медработников в зависимости от должности. Руководящий состав будет ходить в фиолетовом, врачи — в темно-зеленом, средний медперсонал — в салатовом, а младший — в лавандовом.