Опубликованы свидетельства осквернения тел погибших солдат ВСУ их сослуживцами, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование конфликта до конца года, контракт с ВСУ каждый месяц подписывают порядка 600 иностранных наемников. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ

Разведка и подполье в Одессе сообщают ВС РФ детали военных приготовлений Украины к обороне города, сказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, эти и другие факторы снижают эффективность подготовки ВСУ.

Он отметил, что в конечном итоге полевые укрепления ВСУ в Одесской области могут и не пригодиться.

Стало известно, сколько наемников вступают в ВСУ ежемесячно

Порядка 600 иностранных наемников подписывают контракт с ВСУ каждый месяц, передают СМИ, изучив публикации одного из рекрутинговых центров иностранных наемников. Там напомнили, что всего около 20 тыс. наемников воюет на стороне ВСУ прямо сейчас.

Самая большая нехватка в иностранных специалистах наблюдается в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Далее идут 23-я отдельная мехбригада ВСУ, 33-й отдельный штурмовой полк и 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины.

В Британии рассказали о варварских обычаях украинских военных

Британская газета опубликовала свидетельства осквернения тел погибших солдат ВСУ их сослуживцами. Статья журналиста Ричарда Пендлбери вызвала ужас и негодование у читателей издания.

По словам бывшего бойца ВСУ, при отступлении военные не всегда могут забрать тела погибших. Их приходится расчленять, чтобы родственники получили хотя бы фрагмент для подтверждения факта гибели, похорон и получения компенсации.

В противном случае погибшего объявляют пропавшим без вести и семья не получает никаких выплат. Публикация вызвала широкий общественный резонанс в Великобритании.

Раскрыта опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями

Мины с радиовзрывателями на доплеровском эффекте, используемые ВСУ, представляют серьезную опасность, как и любые другие устройства с возможностью неконтактного подрыва, сказал NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, они могут комбинироваться со взрывателями предыдущих типов для повышения убойного действия.

Он пояснил, что предыдущее поколение неконтактных мин — это заряды с сейсмовзрывателями, которые реагировали на колебания почвы от проходящего мимо человека. В следующем поколении устройства с доплеровскими взрывателями могут объединить с сейсмическими, подчеркнул Сивков.

Зеленский назвал Трампу сроки урегулирования украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил надежду на урегулирование конфликта с Россией до конца года. Трамп в ответ заявил, что противостояние длится слишком долго и предпочел бы закончить его в течение месяца.

Беседа стала первой после встречи в Давосе и продлилась 30 минут. Другие подробности диалога не раскрываются.

