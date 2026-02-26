Уиткофф снова прилетел в Женеву

Уиткофф снова прилетел в Женеву

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф прибыл в Швейцарию, сообщает ТАСС. Его самолет приземлился в международном аэропорту Женевы. Борт вылетел из Вашингтона.

Борт спецпосланника американского президента прибыл из Вашингтона, — заявил источник.

В Женеве запланирован третий раунд переговоров между США и Ираном, посвященных ядерной программе. Планируется, что иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Арагчи.

Ранее Арагчи подтверждал, что в Женеве возобновятся переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Тегеран настроен добиться справедливого соглашения в максимально сжатые сроки. У сторон есть исторический шанс заключить беспрецедентную сделку, построенную на взаимной выгоде.

Также сообщалось, что американская администрация намерена добиваться бессрочного характера нового возможного соглашения по ядерной программе Ирана. Эту позицию спецпосланник президента США озвучил на заседании Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне.