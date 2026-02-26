Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 09:26

В МИД пристыдили Гутерриша после грубой ошибки по Украине

МИД усомнился в исправлении Гутерриша после антироссийской резолюции

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Надежды на «исправление» генсека ООН Антониу Гутерриша и соблюдение им принципов беспристрастности практически не осталось, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в комментарии ТАСС. По словам дипломата, в контексте украинского кризиса он неоднократно пренебрегал нормами Устава Организации.

Что касается нынешнего генерального секретаря ООН, то в контексте украинского кризиса он зачастую пренебрегает статьей 100 Устава ООН, которая предписывает ему <...> соблюдать беспристрастность и объективность, — подчеркнул он.

Логвинов также добавил, что Россия не оставляет без ответа ни одно провокационное высказывание Гутерриша или других представителей ООН. Он отметил намерение и дальше «дожимать» их.

Ранее в МИД заявили, что для урегулирования конфликта на Украине важны конкретные шаги. Российская сторона добросовестно принимает участие в переговорном процессе. МИД также отметил, что текст резолюции получился односторонним и политизированным: он снова обвиняет РФ без доказательств.

МИД РФ
ООН
Антониу Гутерриш
Украина
