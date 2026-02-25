Зимняя Олимпиада — 2026
Постпред РФ при ООН в Женеве назвал ключевое условие для мира на Украине

Гатилов: РФ при отказе Киева идти на уступки добьется своих целей военным путем

Россия готова к дипломатическому урегулированию, но в случае недоговороспособности Украины будет вынуждена добиваться целей военным путем, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов на сессии Конференции по разоружению. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев должен признать новые регионы в составе РФ и вывести оттуда ВСУ.

Россия предпочитает достичь упомянутых целей политико-дипломатическим путем, о чем мы неоднократно заявляли, однако в случае недоговороспособности Украины мы будем вынуждены обеспечить выполнение поставленных задач на поле боя, — сказал он.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru предположил, что Киев примет требования Москвы во время переговоров исключительно после того, как украинские войска потерпят сокрушительное поражение на линии фронта. По его мнению, нынешняя ситуация требует повторения исторического сценария весны 1945 года, когда только безвыходное положение заставило противника отказаться от «подковерных игр».

Украина
Россия
ООН
Геннадий Гатилов
конфликты
переговоры
