Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу

Намеренные обстрелы ВСУ Запорожской атомной электростанции могут спровоцировать ядерную катастрофу, которая затронет в том числе страны, поддерживающие Киев, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов в ходе сессии Конференции по разоружению. Он подчеркнул, что ЗАЭС перешла под российскую юрисдикцию в полном соответствии с законодательством РФ, передает ТАСС.

Намеренные обстрелы Киевом Запорожской АЭС, перешедшей под российскую юрисдикцию в полном соответствии с нашим законодательством, чреваты ядерной катастрофой, — сказал Гатилов.

Постпред также отметил, что российские военные с начала спецоперации наносят удары строго по военным объектам Вооруженных сил Украины, включая предприятия, работающие на нужды украинской армии. При этом украинская сторона, как заявил дипломат, с 2014 года нарушает международное гуманитарное право.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявлял, что ситуация в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ухудшается. По его словам, украинские солдаты каждый день обстреливают городскую инфраструктуру и социальные объекты.