Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова

Актриса Елена Корикова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Чем она сейчас занимается, где живет?

Чем известна Корикова

Елена Корикова родилась 12 апреля 1972 года в Тобольске. Окончила ВГИК.

Известность ей принесла роль Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя». Также она снималась в лентах «Проклятие Дюран», «Право на любовь», «Капитанские дети», «Чемпион», «Женщины на грани», «Нити любви», «Неформат», «Круговорот» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Кориковой

Во время учебы во ВГИКе Елена Корикова встречалась с однокурсником Дмитрием Рощиным, сыном актрисы Екатерины Васильевой. Когда Корикова забеременела, он сделал ей предложение руки и сердца, но спустя время отказался признавать ребенка.

Режиссер Наталья Пьянкова рассказала, что мать Рощина была против этих отношений.

«Рощина на курсе обожали. Когда он влюбился в Корикову, стали жалеть. И особенно его маму Екатерину Васильеву. Я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. Спрашивала, что делать», — утверждала она.

Спустя время Рощин бросил актерскую карьеру и стал священником. Он женился и воспитывает восьмерых детей. Мужчина до сих пор отрицает, что является отцом сына Кориковой.

Первым супругом Кориковой был писатель Дмитрий Липскеров. Они прожили вместе два года.

11 лет актриса состояла в отношениях с оператором Максимом Осадчим. Он снял ее в клипах Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Леонида Агутина и других артистов.

В 2019 году Корикова сообщила, что вышла замуж. Имя избранника она не раскрыла.

Елена Корикова на вечеринке журнала The Hollywood Reporter в ресторане «Лодка» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Почему Корикова перестала сниматься в кино

Елена Корикова последний раз появлялась на экране в 2017 году — в сериале «Шелест». По словам артистки, ее перестали звать в кино из-за мести бывшего возлюбленного.

«Брошенный мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим хорошим человеком. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними. Пока один журналист не признался по секрету, что это заказ, и сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, так как уплачено вперед», — говорила она.

Чем сейчас занимается Корикова

По данным KP.RU, несколько лет назад Елена Корикова переехала жить в Черногорию, где купила недвижимость.

«У Кориковой есть состоятельный мужчина, который когда-то был чиновником, но теперь перебрался за границу и обеспечил Елене беззаботную жизнь», — рассказала подруга актрисы.

В РФ Корикова прилетала последний раз до начала пандемии — в 2020 году она гастролировала со спектаклем «Идеальный свидетель».

По информации СМИ, сейчас артистка работает за границей дизайнером интерьеров. При этом она значится в списке съемочной группы боевика «Дурное влияние», который снимается в США.

