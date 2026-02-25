«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского

«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского Депутат Журавлев: Зеленский вынужден выбирать между ЛГБТ и националистами

Еврокомиссия поставила президента Украины Владимира Зеленского перед сложным выбором, призвав Киев признать права секс-меньшинств (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сказал в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, такой шаг настроил бы против Зеленского украинских националистов, на что глава республики никогда не пойдет.

Крайне сложный выбор для Зеленского, который, с одной стороны, держится у власти на штыках украинских нацистов, а с другой — спит в одной постели с [экс-главой офиса] Андреем Ермаком. Внутри страны его не поймут: не зря же против гей-парадов всегда стабильно выступали представители той части украинского общества, которая близка к «Азову» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), — сказал Журавлев.

По его словам, националисты превратились в двигатель современной Украины, поэтому демарш будет равен политической смерти для Зеленского.

Это будет означать немедленный мятеж экстремистов, демонстрации под бункером на Банковой и свержение всех друзей и приятелей Зеленского, — резюмировал политик.

Ранее в украинский парламент был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение прав представителей ЛГБТ-сообщества. Согласно документу, такие действия могут обернуться наказанием в виде лишения свободы сроком до восьми лет.