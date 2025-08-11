В Киеве предложили карать нарушителей прав гомосексуалистов В Раду внесли законопроект о тюремных сроках за ущемление прав ЛГБТ

В украинский парламент внесен законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение прав представителей ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщил уехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Согласно инициативе, за дискриминационные действия в отношении представителей сексуальных меньшинств может предусматриваться наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект: пять-восемь лет тюрьмы за «нарушение прав ЛГБТ». Автор — глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк и другие представители ЛГБТ-сообщества, — говорится в сообщении.

Ранее глава шведского правительства Ульф Кристерссон заявил, что Украина должна узаконить однополые партнерства для успешной евроинтеграции. По его словам, Швеция намерена контролировать выполнение этого требования.

Кроме того, в пресс-службе Нацполиции Украины сообщили, что в столице страны прошла шумная вечеринка представителей ЛГБТ-сообщества, организованная сразу после ракетного удара. Правоохранительные органы пресекли мероприятие, составив административные протоколы и возбудив уголовное дело по статье о хулиганстве.