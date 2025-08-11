Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 11:47

В Киеве предложили карать нарушителей прав гомосексуалистов

В Раду внесли законопроект о тюремных сроках за ущемление прав ЛГБТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В украинский парламент внесен законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение прав представителей ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщил уехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Согласно инициативе, за дискриминационные действия в отношении представителей сексуальных меньшинств может предусматриваться наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект: пять-восемь лет тюрьмы за «нарушение прав ЛГБТ». Автор — глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк и другие представители ЛГБТ-сообщества, — говорится в сообщении.

Ранее глава шведского правительства Ульф Кристерссон заявил, что Украина должна узаконить однополые партнерства для успешной евроинтеграции. По его словам, Швеция намерена контролировать выполнение этого требования.

Кроме того, в пресс-службе Нацполиции Украины сообщили, что в столице страны прошла шумная вечеринка представителей ЛГБТ-сообщества, организованная сразу после ракетного удара. Правоохранительные органы пресекли мероприятие, составив административные протоколы и возбудив уголовное дело по статье о хулиганстве.

ЛГБТ
Верховная рада
Киев
Украина
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невестка Валерии опровергла слухи об избиении сыном певицы
Российские войска взяли под контроль Луначарское в ДНР
Российские военные поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ
«Все хорошо с головой»: Булыкин раскрыл секрет успеха Батракова в РПЛ
Один миллиардер может заставить Чехию откреститься от Украины
В МИД рассказали о реакции Рубио на выход России из моратория по РСМД
В США раскрыли возможное место встречи Путина и Трампа
На Украине начали молиться перед встречей Путина и Трампа
Автоэксперт дал советы, как уберечь машину от появления ржавчины
Филолог заступился за молодежный сленг в словаре
Популярный американский актер-ребенок умер в возрасте 61 года
Тысячи вьетнамских фермеров выселят из-за гольф-клуба Трампа
Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье
На Западе рассказали о дилемме Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Электроподарок родителей стал фатальным для 10-летнего мальчика
В Госдуме нашли способ остановить вербовку российских пенсионеров Украиной
Торское, Харьков, Яблоновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 августа
Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем перевозчика
Кошка родила котят в необычном месте столицы
В МИД пообещали защитить Калининградскую область любыми средствами
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.