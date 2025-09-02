Саммит ШОС — 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 19:12

На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами

Депутат Рады Камельчук: пополнять ряды ВСУ можно пенсионерами и полицейскими

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На фоне острой нехватки военнослужащих в ВСУ депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил пополнять ряды армии пенсионерами и сотрудниками полиции. В эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция» он также подчеркнул, что в ряды ВСУ можно вернуть военнослужащих, которые самовольно покинули свои части.

Есть еще много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают. Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы работников национальной полиции. Много способов еще заменить молодых людей в более юном возрасте, — прокомментировал Камельчук.

Депутат отметил, что возраст не является ключевым фактором, важнее уровень мотивации военнослужащих. Он признал, что многие из них стали частью ВСУ под давлением. Камельчук добавил, что снижение возраста до 23 лет невозможно.

Ранее российские силовики сообщили о бегстве 26 тысяч военнослужащих ВСУ в Румынию с начала специальной военной операции, что эквивалентно армейскому корпусу. Украинские власти укрепляют западные границы, чтобы предотвратить дальнейшее бегство. По данным ДПСУ, за 2024 год в Румынию перебралось около пяти тысяч человек, при этом более шести тысяч были задержаны при попытке пересечения границы.

