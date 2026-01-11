Либеральные СМИ, особенно европейские, объявили подлинную войну президенту США Дональду Трампу, критикуя его по любому поводу, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, медиа ополчились на главу Белого дома не потому, что страна при нем нарушает международное право, а потому, что делает это «не так, как хотелось бы» им.

Либеральные СМИ, особенно европейские, объявили подлинную войну Дональду Трампу. Они критикуют его за все — за Гренландию, за Украину, за Россию и даже за Венесуэлу, хотя до этого всячески обличали [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, — написал Пушков.

Он добавил, что вызывающие негодование утверждения Трампа, «не имеющие ничего общего с действительностью», были подготовлены всей западной пропагандой последней четверти века. Сенатор также назвал президента США «наказанием западным интервенционистам всех мастей и представляющим их интересы СМИ за постоянную и плохо прикрытую ложь».

Ранее Пушков заявил, что Трампа на Гренландию заставили руководство европейских стран одуматься. По его словам, теперь ЕС твердит о нормах международного права. Сенатор добавил, что Москва неоднократно говорила о серьезных последствиях необдуманных действий. Однако ее предпочитали не слышать.