Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 19:22

Пушков рассказал о войне СМИ против Трампа

Пушков: либеральные СМИ объявили подлинную войну Трампу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Либеральные СМИ, особенно европейские, объявили подлинную войну президенту США Дональду Трампу, критикуя его по любому поводу, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, медиа ополчились на главу Белого дома не потому, что страна при нем нарушает международное право, а потому, что делает это «не так, как хотелось бы» им.

Либеральные СМИ, особенно европейские, объявили подлинную войну Дональду Трампу. Они критикуют его за все — за Гренландию, за Украину, за Россию и даже за Венесуэлу, хотя до этого всячески обличали [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, — написал Пушков.

Он добавил, что вызывающие негодование утверждения Трампа, «не имеющие ничего общего с действительностью», были подготовлены всей западной пропагандой последней четверти века. Сенатор также назвал президента США «наказанием западным интервенционистам всех мастей и представляющим их интересы СМИ за постоянную и плохо прикрытую ложь».

Ранее Пушков заявил, что Трампа на Гренландию заставили руководство европейских стран одуматься. По его словам, теперь ЕС твердит о нормах международного права. Сенатор добавил, что Москва неоднократно говорила о серьезных последствиях необдуманных действий. Однако ее предпочитали не слышать.

Алексей Пушков
Дональд Трамп
войны
СМИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России высказались о переговорах Москвы и Вашингтона по Украине
Над Донецком прогремели три мощных взрыва
Водитель легковушки выехал на встречку и похоронил себя под автобусом
Лошадь на огромной скорости протащила выпавшего из саней ребенка по снегу
Крупнейший в мире автоконцерн задолжал россиянину более 400 млн рублей
Президент Кубы ответил на угрозы Трампа
Израиль ударил по складам «Хезболлы» в Ливане
Сын Гвинет Пэлтроу хотел умереть после просмотра фильма с ее участием
Украинский блогер устроил съемку в костюме водолаза в московском метро
Наступление на Запорожье 11 января: у ВСУ большие проблемы, Орехов сдали?
У российского бизнесмена изъяли бриллиант за 112 млн рублей
Появились подробности тушения нефтебазы под Волгоградом
Пушков рассказал о войне СМИ против Трампа
В Краснодаре загорелась многоэтажка
«Мочились и плевали»: в Воронеже подростки жестоко избили мужчину, причины
Катер с россиянами разбился вдребезги в Таиланде: сколько жертв, детали
Россиянам пришлось продлевать отели за свой счет из-за задержки в Египте
СК начал проверку после смерти 28-летней россиянки с симптомами гриппа
В Одинцово загорелся автобус
Аргентинский футболист сменил «Зенит» на ЦСКА
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.