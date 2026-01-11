Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 07:10

«Нещадно бомбила»: Пушков высказался о притязаниях Трампа на Гренландию

Пушков: притязания Трампа на Гренландию вынудили европейцев одуматься

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили руководство европейских стран одуматься, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. По его словам, теперь ЕС твердит о нормах международного права.

Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии. <…> НАТО 78 дней нещадно бомбила Югославию включая Белград без санкции ООН, — написал он.

Пушков добавил, что Москва неоднократно говорила о серьезных последствиях необдуманных действий. Однако ее предпочитали не слышать.

Ранее газета New York Times писала, что датский премьер-министр Метте Фредериксен и другие европейские лидеры были шокированы из-за последних заявлений американского президента Дональда Трампа о желании получить Гренландию после того, как в течение года его пытались отговорить от этого. Как отметили источники, теперь они должны найти способ избежать разрушительной политической конфронтации с Трампом путем переговоров.

Тем временем Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию. Журналисты выяснили, что команда политика воодушевлена успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, поэтому хочет действовать по горячим следам.

