Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 17:30

Стала известна реакция лидеров ЕС на угрозы Трампа в адрес Гренландии

NYT: европейские лидеры были шокированы из-за заявлений Трампа о Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Датский премьер-министр Метте Фредериксен и другие европейские лидеры были шокированы из-за последних заявлений американского президента Дональда Трампа о желании получить Гренландию после того, как в течение года его пытались отговорить от этого, передает газета New York Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, теперь они должны найти способ избежать разрушительной политической конфронтации с Трампом путем переговоров.

По словам более десятка дипломатических и военных чиновников, а также других лиц в нескольких странах, эти заявления ошеломили явно взволнованную Фредериксен и вызвали почти панику среди ее коллег в Европе, — сказано в материале.

До этого норвежские сатирики пошутили, что переименование Гренландии в остров Эпштейна поможет датским властям избавиться от внимания Трампа. Хозяин Белого дома и американский финансист, обвинявшийся в торговле людьми и организации проституции, были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе в течение 15 лет. Сейчас Трамп старается не обсуждать свои прошлые связи с Эпштейном.

Гренландия
Европа
Дональд Трамп
угрозы
