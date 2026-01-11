Над Донецком прогремели три мощных взрыва

Над Донецком раздались три мощных взрыва, передает РИА Новости. Это произошло в промежутке между 18:30 и 18:40 по московскому времени. Звуки взрывов были отчетливо слышны в центральной и северо-восточной частях города.

Ранее сообщалось, что в Воронеже произошло не менее 20 сильных взрывов, которые были слышны в различных районах города. Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватывали украинские беспилотные летательные аппараты. Звуки мощных взрывов и гул двигателей не прекращались на протяжении более часа. Также на небе была заметна дымовая завеса.

До этого сообщалось, что боевики, действующие на юге Таиланда, подорвали 11 автозаправочных станций компании PTT. Инцидент произошел в провинциях Наратхиват, Паттани и Яла, уточнили журналисты. В результате нападения был ранен сотрудник полиции. Экстренные службы ликвидировали последствия, а силы безопасности были переведены в режим повышенной готовности. Начато расследование. Конфликт на юге Таиланда продолжается уже более 70 лет.