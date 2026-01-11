В Воронеже закрыли все крыши и окна поврежденных дронами домов

Власти Воронежа закрыли тепловые контуры всех домов, поврежденных обломками украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Петрин. По его словам, были осмотрены окна в более чем 90 домах и квартирах.

Всего сегодня осмотрели окна более чем в 90 квартирах и частных домовладениях. Все контуры кровель и оконных конструкций на сегодня закрыты, — отметил Петрин.

По словам главы города, на одном из поврежденных домов альпинисты удалили опасные элементы. Отмечается, что в понедельник специалисты приступят к его остеклению.

Ранее сообщалось, что в Воронеже произошло не менее 20 сильных взрывов, которые были слышны в различных районах города. Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватывали украинские беспилотные летательные аппараты. Звуки мощных взрывов и гул двигателей не прекращались на протяжении более часа. Также в небе была заметна дымовая завеса.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что произошедшая 10 января атака украинских беспилотников на Воронеж стала одной из самых сильных с начала СВО. Он подчеркнул, что противник выбрал максимальное число гражданских объектов.