В России высказались о переговорах Москвы и Вашингтона по Украине

В России высказались о переговорах Москвы и Вашингтона по Украине Политолог Суслов: переговоры России и США по Украине не прерывались

Попытки Вашингтона оказать давление на Москву не повлияли на переговоры России и США по Украине, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, которые приводит ТАСС, они продолжаются и президент США Дональд Трамп в очередной раз придет к выводу о тщетности этих попыток.

Переговоры продолжаются, они, собственно, не прерывались. Но надо сказать, что в последнее время и особенно в начале 2026 года, в первые дни января, снова мы наблюдаем усиление давления Соединенных Штатов на Россию, — отметил Суслов.

По его словам, новые попытки оказать давление на Москву с целью получения уступок отдаляют решение конфликта в краткосрочной перспективе. Вашингтон, как считает эксперт, пытается добиться от России уступок в территориальном вопросе и по условиям безопасности для Украины после окончания боевых действий.

Суслов предположил, что в случае отказа Трампа от силового воздействия на Москву может последовать новый телефонный разговор между ним и президентом России Владимиром Путиным, а также корректировка позиции США. В противном случае урегулирование будет затруднено.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что европейские политики хотят разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт. Он отметил, что слова лидеров ЕС о стремлении к миру — это лишь прикрытие для прямо противоположных целей.