«Мочились и плевали»: в Воронеже подростки жестоко избили мужчину, причины

В Воронеже банда подростков жестоко избила мужчину в лифте, а затем вытолкала его на улицу в полуголом виде. Что об этом известно, правда ли, что мужчина мог быть педофилом и приставать к малолетней, подключился ли к ситуации глава СК Александр Бастрыкин?

Что известно об избиении мужчины в Воронеже

По информации Telegram-канала «Мой и твой Воронеж», инцидент произошел в подъезде дома № 14, корпус 2, на улице Ключникова в Советском районе и попал в объективы камер видеонаблюдения. Трое юношей вырвали входную дверь, разбив стекло, чтобы проникнуть внутрь, а затем напали на 30-летнего мужчину в лифте. После жестокого избиения пострадавшего спустили обратно на первый этаж, стащили с него одежду и порвали джинсы, после чего вытолкнули на улицу. Температура воздуха в городе составляла около 0 градусов.

Сообщается, что подростки также издевались над своей жертвой — стряхивали на него пепел, угрожали ножом, мочились и плевали. Также юноши требовали перевести им деньги на карту. Предварительно, судя по разговорам на видеозаписи, причиной нападения стало обвинение мужчины в том, что он якобы домогался 14-летней сестры одного из нападавших. Был ли мужчина педофилом, неизвестно.

Как пишет «КП-Воронеж», подросткам на вид 14–16 лет, среди них также были две девушки.

Накажут ли подростков за избиение мужчины

Избитый мужчина написал заявление в полицию. Личности нападавших уже установлены. СК России по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье «Разбой» (ст. 162 УК РФ). Доклад по инциденту представят председателю СК России Александру Бастрыкину.

«В социальных медиа размещено видео, на котором несовершеннолетние совершают противоправные действия в отношении мужчины в подъезде одного из домов Воронежа. По данному факту <...> расследуется уголовное дело. Глава ведомства поручил <...> доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в заявлении Следственного комитета.

