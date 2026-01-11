Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 19:15

«Мочились и плевали»: в Воронеже подростки жестоко избили мужчину, причины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Воронеже банда подростков жестоко избила мужчину в лифте, а затем вытолкала его на улицу в полуголом виде. Что об этом известно, правда ли, что мужчина мог быть педофилом и приставать к малолетней, подключился ли к ситуации глава СК Александр Бастрыкин?

Что известно об избиении мужчины в Воронеже

По информации Telegram-канала «Мой и твой Воронеж», инцидент произошел в подъезде дома № 14, корпус 2, на улице Ключникова в Советском районе и попал в объективы камер видеонаблюдения. Трое юношей вырвали входную дверь, разбив стекло, чтобы проникнуть внутрь, а затем напали на 30-летнего мужчину в лифте. После жестокого избиения пострадавшего спустили обратно на первый этаж, стащили с него одежду и порвали джинсы, после чего вытолкнули на улицу. Температура воздуха в городе составляла около 0 градусов.

Сообщается, что подростки также издевались над своей жертвой — стряхивали на него пепел, угрожали ножом, мочились и плевали. Также юноши требовали перевести им деньги на карту. Предварительно, судя по разговорам на видеозаписи, причиной нападения стало обвинение мужчины в том, что он якобы домогался 14-летней сестры одного из нападавших. Был ли мужчина педофилом, неизвестно.

Как пишет «КП-Воронеж», подросткам на вид 14–16 лет, среди них также были две девушки.

Накажут ли подростков за избиение мужчины

Избитый мужчина написал заявление в полицию. Личности нападавших уже установлены. СК России по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье «Разбой» (ст. 162 УК РФ). Доклад по инциденту представят председателю СК России Александру Бастрыкину.

«В социальных медиа размещено видео, на котором несовершеннолетние совершают противоправные действия в отношении мужчины в подъезде одного из домов Воронежа. По данному факту <...> расследуется уголовное дело. Глава ведомства поручил <...> доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в заявлении Следственного комитета.

Читайте также:

Возвращение на ТВ, популярность у зумеров, США: как живет Елена Степаненко

«Буратино» собрал миллиарды в прокате: чем он так понравился, сюжет фильма

«Перестреляю вас»: чиновника на Кубани уволят за угрозы спасателям, детали

полиция
избиения
новости
преступления
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Донецком прогремели три мощных взрыва
Водитель легковушки выехал на встречку и похоронил себя под автобусом
Лошадь на огромной скорости протащила выпавшего из саней ребенка по снегу
Крупнейший в мире автоконцерн задолжал россиянину более 400 млн рублей
Президент Кубы ответил на угрозы Трампа
Израиль ударил по складам «Хезболлы» в Ливане
Сын Гвинет Пэлтроу хотел умереть после просмотра фильма с ее участием
Украинский блогер устроил съемку в костюме водолаза в московском метро
Наступление на Запорожье 11 января: у ВСУ большие проблемы, Орехов сдали?
У российского бизнесмена изъяли бриллиант за 112 млн рублей
Появились подробности тушения нефтебазы под Волгоградом
Пушков рассказал о войне СМИ против Трампа
В Краснодаре загорелась многоэтажка
«Мочились и плевали»: в Воронеже подростки жестоко избили мужчину, причины
Катер с россиянами разбился вдребезги в Таиланде: сколько жертв, детали
Россиянам пришлось продлевать отели за свой счет из-за задержки в Египте
СК начал проверку после смерти 28-летней россиянки с симптомами гриппа
В Одинцово загорелся автобус
Аргентинский футболист сменил «Зенит» на ЦСКА
Матч юниоров АХЛ закончился кулачным боем
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.