«Буратино» собрал миллиарды в прокате: чем он так понравился, сюжет фильма

Музыкальный фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина собрал 2 млрд рублей в прокате, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Почему россиянам так понравился этот фильм, каков его сюжет, чем он отличается от советской классики?

Почему «Буратино» стал так успешен в прокате

Кинокартина, вышедшая на экраны 1 января 2026 года, демонстрирует выдающуюся динамику: первый миллиард был взят всего за четыре дня, а на достижение второй отметки ушло менее двух недель.

Успеху способствовал как ностальгический интерес к советской классике, так и звездный актерский состав. Подкрепила его также переработанная музыка Алексея Рыбникова и современная визуализация сказочного мира, созданная командами хитов «Лед» и «Сто лет тому вперед».

Роль Буратино исполнила 15-летняя Виталия Корниенко, на образ которой наложили компьютерную графику. Папу Карло сыграл Александр Яценко. Особое внимание зрителей привлекли антагонисты: Федор Бондарчук в роли Карабаса-Барабаса, а также Виктория Исакова и Александр Петров, воплотившие образы коварной лисы Алисы и кота Базилио. Второстепенные роли также достались известным артистам — Светлане Немоляевой (Тортилла), Анастасии Талызиной (Мальвина) и Марку Эйдельштейну (Артемон).

Кадр из фильма «Буратино» Фото: Art Pictures Studio и «Водород»

СМИ и критики отмечают, что новый «Буратино» мало похож на классический советский фильм 1975 года «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева. Изменения претерпели сюжет, мотивация и даже состав героев. Игорь Волошин подтвердил, что его фильм — абсолютно новое произведение, созданное по книге Алексея Толстого.

«При помощи целого комплекса современных технологий кинематографа сегодня мы можем показать свежий взгляд и на самого Буратино. Все съемки прошли на каком-то невероятном, волшебном настрое, иначе такая история была бы невозможна, ведь сказка — это и есть волшебство. Когда мы все поем в кино „Бу-ра-ти-но!“, волей-неволей касаешься этой энергии, работаешь с ней — и это, конечно, счастье и чудо», — отметил режиссер.

Каков сюжет фильма «Буратино», отзывы

По сюжету картины мастер-столяр папа Карло однажды находит древний волшебный ключ, способный исполнить любое желание. Одинокий Карло всегда мечтал лишь о сыне и решает вырезать себе ребенка из дерева, чтобы оживить его с помощью магии. Так на свет появляется умный веселый деревянный мальчик по имени Буратино. Папа Карло очень любит сына, однако ребенок получается непослушный: вскоре он сбегает от отца и отправляется в полное опасностей и приключений путешествие. Буратино предстоит самостоятельно познать мир, встретить новых друзей и сразиться со злым Карабасом, чтобы в итоге измениться и найти дорогу домой, к папе Карло.

Российские зрители резко разошлись во мнениях о «Буратино». В отзывах люди критикуют тот факт, что в детском фильме показана смерть Буратино, и говорят, что от фильма «веет безысходностью» и он «напичкан философией». Другие пользователи настаивают, что «Буратино» — это «замечательный, великодушный, добрый семейный фильм».

Кадр из фильма «Буратино» Фото: Art Pictures Studio и «Водород»

«Моя дочка очень захотела пойти на фильм „Буратино“. Ей нравится советский вариант. После этого сеанса в кино дочь сказала мне: „Мама, лучше бы мы пошли в кафе“. Не хочу обидеть актрису, сыгравшую Буратино. Хорошая девочка. Но почему у Буратино вид трупа какого-то? Разве можно на Новый год всякие страшилки показывать? Я думала, что на афише просто такой рисунок. Но нет. Буратино — мумия. Сюжет — абсурд», — поделилась впечатлениями Ольга.

«С удовольствием смотрели и мы с мужем, и дети тоже в восторге! До слез, однозначно рекомендую! Современная интерпретация сюжета действительно классная! Выражаю благодарность создателям и актерам, молодцы! Очень приятные ощущения после просмотра», — не согласилась с позицией выше Елена.

