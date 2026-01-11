Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 10:58

Погода в Москве в воскресенье, 11 января: ждем 20-градусные морозы?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Столичный регион в воскресенье останется на периферии заканчивающего свой жизненный путь балканского циклона «Френсис», сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о погоде в Москве сегодня, 11 января, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 11 января

По его словам, москвичей ждет преимущественно облачная погода, а местами — небольшой снег. Дневная температура окажется близка к климатической норме.

«Температура воздуха в городе — минус 4–6 градусов, по области — минус 3–8 градусов. Ветер восточный, 2–7 м/c. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы», — написал Леус.

За прошедшие сутки снег начал оседать и уплотняться, однако небольшие осадки, отмечавшиеся в течение субботы, 10 января, смогли где-то удержать его высоту на прежнем уровне, а местами и слегка увеличить.

«Тем не менее высота сугробов повсеместно превышает климатическую норму и выше 30-сантиметровой отметки», — уточнил Леус.

Он отметил, что, по данным ряда метеостанций, высота снежного покрова утром 11 января составила от 37 до 39 см. В Новой Москве речь идет о 44 см.

Гидрометцентр России тем временем предупредил жителей Москвы и Московской области о снегопаде в первую рабочую неделю.

По прогнозу, в ночь на 12 января ожидается снег при температуре воздуха минус 5–10 градусов. Днем в понедельник также прогнозируются осадки, а столбики термометров достигнут температуры от минус 2 до минус 7 градусов. 20-градусных морозов при этом не будет.

До 21:00 по московскому времени 12 января в столичном регионе будет действовать «желтый» уровень погодных условий, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий из-за возможного образования гололедицы на дорогах.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 11 января

По данным Леуса, сегодня Санкт-Петербург останется под влиянием северной периферии малоактивного и малоподвижного циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду, отметится небольшим снегом, а дневная температура будет на 4–6 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит минус 7–9 градусов, в Ленинградской области — минус 7–12 градусов. Ветер восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В понедельник местами небольшой снег, ночью — минус 10–12 градусов, днем — минус 8–10 градусов.

