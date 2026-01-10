Откровенные фото, шикарный отдых: как живет Седокова после смерти Тиммы

Певица Анна Седокова отправилась на отдых в Дубай и поделилась откровенными снимками. Как живет Седокова после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, появился ли у нее кто-то, за что ее проклинают?

Как живет Седокова после смерти Тиммы

Седокова проводит праздничные дни после Нового года в Эмиратах. Певица взяла с собой восьмилетнего сына Гектора, рожденного от бизнесмена Артема Комарова.

Артистка делится снимками с отдыха, на которых в том числе предстает в откровенных образах. На одном из последних фото Седокова стоит перед зеркалом в слитном бело-коричневом купальнике с вырезами по бокам. Экс-участница группы «ВИА Гра» также надела солнцезащитные очки.

При этом Седокова на днях пожаловалась, что набрала лишние килограммы после Нового года.

«В том, что я поправилась, есть, конечно, свои минусы. Но есть и плюсы», — заявила артистка.

Публиковала певица и видео, как веселилась в одном из ночных заведений Дубая. Для выхода в свет она выбрала очередной откровенный наряд — черный комбинезон с глубоким декольте. В клубе она протанцевала до утра, а к сыну вернулась с большими букетами роз.

Седокова любит отдохнуть с размахом. В ноябре 2025 года она опубликовала откровенную фотографию, позируя в постели без белья. Артистка призналась, что всю ночь провела в караоке и даже забыла разбудить сына в школу.

«Как понять, что ночью ты была в караоке. И даже не подумайте, что я вернулась оттуда без шикарных букетов. Сегодня проспала и не разбудила сына в школу», — написала Седокова.

В мае бывшая солистка «ВИА Гры» опубликовала фото в ультракоротком платье с глубоким декольте. В смелом летнем образе она позировала на фоне шикарной спальни. Кадры были сделаны в апартаментах, которые Седокова арендовала на Кипре.

При этом певица говорила, что она «пытается выживать». Так она ответила хейтерам, которые желают ей смерти с момента самоубийства ее бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. В обращении к подписчикам Седокова плакала, раскрывая подробности проклятий, которые поступают в ее адрес.

Анна Седокова и Янис Тимма, 2020 г. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Я просто хочу сказать: мне кажется, вы даже не представляете, как мне плохо. Я пытаюсь выживать. И всем, кто пишет мне „чтоб ты сдохла“, хочу сказать: поверьте, я сдохла год назад практически, я правда умерла год назад», — рассказала артистка в ноябре.

Яниса нашли мертвым 17 декабря 2024 года. Он покончил с собой в небольшом отеле на северо-западе Москвы. Латвиец и Седокова были вместе четыре года. Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова отмечала, что расследование причин смерти баскетболиста продолжается. Кроме того, в Латвии проводится психолого-психиатрическая экспертиза на предмет доведения Тиммы до самоубийства. В этом ранее подозревали Седокову.

Появился ли у Седоковой мужчина после Тиммы

В ноябре Седокова намекнула на роман с футболистом «Спартака». Знаменитость подогрела слухи о новом избраннике после того, как опубликовала фотографию в носках с логотипом футбольного клуба и показала две охапки алых роз.

«В любви никогда ничего не четко. Любовь и чувства — это когда тебя уносит, потом приносит. И все равно, сколько тебе лет — 18 или 66», — написала знаменитость.

В то же время певица заявила, что никаких отношений с футболистами у нее нет. Седокова сообщила поклонникам в Telegram-канале, что носки у нее оказались в гардеробе после тренировок сына, который посещал детскую секцию футбольного клуба.

В октябре NEWS.ru писал, что Седокова появилась на закрытой премии рестораторов «Плавно» в компании загадочного мужчины. Она обнимала спутника со спины и что-то тихо шептала ему.

Анна Седокова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Все это происходило под живое исполнение Алсу — сплошная романтика. До мероприятия Седокова успела выложить в соцсетях фото из кинотеатра, где отдыхала с таинственным спутником, вероятно, тем самым, с которым позже появилась на премии», — говорилось в публикации.

Источники отметили, что певица оберегает новые отношения от лишнего внимания, «хотя и не скрывает своих чувств». Сама артистка не подтверждала слухи о возможном романе.

