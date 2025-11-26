Анна Седокова ответила хейтерам на пожелания смерти Анна Седокова заявила, что умерла год назад после самоубийства Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова ответила хейтерам, которые желают ей и ее детям смерти с момента самоубийства бывшего мужа артистки Яниса Тиммы. Знаменитость в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что умерла год назад. В обращении к подписчикам она плакала, раскрывая подробности проклятий, которые поступают в ее адрес.

Я просто хочу сказать: мне кажется, вы даже не представляете, как мне плохо. Я пытаюсь выживать. И всем, кто пишет мне «чтоб ты сдохла», хочу сказать: поверьте, я сдохла год назад практически, я правда умерла год назад, — поделилась певица.

Седокова отметила, что каждый день проходит через сильную боль, сталкиваясь с нападками и обвинениями. Однако, по словам артистки, она делает так, чтобы память любимого человека была неприкосновенна. Баскетболист Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года в Москве. Латвиец и Седокова были вместе четыре года.

Ранее Седокова опровергла слухи о романе с игроком «Спартака». Сообщения об этом появились после публикации певицей снимка в красных носках с логотипом футбольного клуба.