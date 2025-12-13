Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 11:35

«Вдовице приготовиться»: адвокат семьи Тиммы заполучила его телефон

Адвокат семьи Тиммы изучит содержимое его телефона

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова в своем Telegram-канале предупредила его экс-супругу Анну Седокову, что юристу удалось достать телефон спортсмена. По словам юриста, содержимое смартфона начнут изучать уже на следующей неделе.

Давайте я поделюсь новостью, и будем отдыхать. Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тиммы! Телефоны сегодня вскрыл специалист, будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место быть! Вдовице приготовиться, — написала Гаврилова.

Ранее стало известно, что против Седоковой готовится уголовное дело. Гаврилова в своих соцсетях заявила, что артистку обвиняют в мошенничестве при использовании брачного договора. По информации юриста, документ мог быть фиктивным, но применялся при продаже совместно нажитого имущества.

До этого Седокова опровергла слухи о романе с футболистом «Спартака». Певица объяснила, что опубликованные носки с логотипом клуба принадлежали ее сыну, посещавшему детскую секцию команды. Знаменитость подчеркнула, что не состоит в отношениях ни с одним футболистом.

Анна Седокова
Янис Тимма
адвокаты
дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт топ-5 регионов по числу обращений на прямую линию Путина
«Дело ничто»: Захарова назвала новый русофобский девиз Евросоюза
Украинскую группу Quest Pistols подловили на двойных стандартах
Портовая инфраструктура не выдержала натиска ВС России
Российские войска продолжают уничтожать украинские силы в Димитрове
Что будет с рублем? Курс сегодня, 13 декабря, что с долларом, евро и юанем
«Наш враг — Евросоюз»: в Финляндии сделали громкое заявление о войне
«Надо иметь мозги»: Лебедев «разнес» россиян из-за унитазов
«Кинжалы» не оставили живого места от вражеских оборонных предприятий
Раскрыты детали неудачного «мотоциклетного» штурма ВСУ
Дмитриев рассказал о последствиях уничтожения западной цивилизации
Водитель иномарки сбил трех пешеходов и попал на видео
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 декабря: где сбои в России
Стало известно, как будет действовать технологический сбор на электронику
Чайковского призвали объявить национальным героем США
Объявлена дата выхода фильма «Холоп 3» с Асмус и Прилучным
Фигуранта скандального дела Миндича обнаружили в США
Панда Катюша обрадовалась выпавшему в Москве снегу и попала на видео
Назван гонорар Розы Сябитовой за советы об отношениях
Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.