«Вдовице приготовиться»: адвокат семьи Тиммы заполучила его телефон

Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова в своем Telegram-канале предупредила его экс-супругу Анну Седокову, что юристу удалось достать телефон спортсмена. По словам юриста, содержимое смартфона начнут изучать уже на следующей неделе.

Давайте я поделюсь новостью, и будем отдыхать. Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тиммы! Телефоны сегодня вскрыл специалист, будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место быть! Вдовице приготовиться, — написала Гаврилова.

Ранее стало известно, что против Седоковой готовится уголовное дело. Гаврилова в своих соцсетях заявила, что артистку обвиняют в мошенничестве при использовании брачного договора. По информации юриста, документ мог быть фиктивным, но применялся при продаже совместно нажитого имущества.

До этого Седокова опровергла слухи о романе с футболистом «Спартака». Певица объяснила, что опубликованные носки с логотипом клуба принадлежали ее сыну, посещавшему детскую секцию команды. Знаменитость подчеркнула, что не состоит в отношениях ни с одним футболистом.