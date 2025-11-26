День матери
Адвокат рассказала, можно ли Седокову судить за мошенничество

Адвокат Шевцова считает, что Седокову нельзя судить за мошенничество

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певицу Анну Седокову нельзя судить по статье о мошенничестве из-за того, что она продала совместно нажитое имущество с супругом баскетболистом Янисом Тиммой после развода и якобы не отдала половину его сыну, сказала NEWS.ru адвокат Майя Шевцова. Эксперт не видит причин для возбуждения уголовного дела, даже если брачный договор признают фиктивным.

Такие споры разрешаются в гражданском порядке: стороны могут добиваться признания брачного договора, сделки купли‑продажи недействительными, взыскания компенсации стоимости доли, если будет доказано, что имущество действительно было совместным и наследники имеют право на часть. Оснований для возбуждения дела по статья 159 УК РФ в подобных ситуациях нет. Для защиты прав семьи нужно обратиться в гражданский суд, чтобы оспорить сделку и восстановить имущественные права, — сказала адвокат.

Шевцова считает для начала нужно доказать, что обвиняемый достоверно знал о том, что брачный договор является недействительным, понимал его юридическую несостоятельность и намеренно ввел в заблуждение регистрирующий орган и наследников при продаже имущества.

Ранее стало известно, что против Седоковой подготавливается уголовное дело. Об этом заявила адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова в своих соцсетях. По ее словам, артистку обвиняются в мошенничестве при использовании брачного договора.

Анна Седокова
суды
брачные договоры
юристы
