Самойлова раскрыла детали брачного договора с Джиганом Самойлова подтвердила, что после развода ей останется большая часть имущества

Модель Оксана Самойлова на 16-й ежегодной звездной премии Topical Style Awards 2025 подтвердила свой серьезный настрой на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) после долгих лет совместной жизни. Как передает корреспондент NEWS.ru, имущество супруги будут делить по брачному договору.

На соответствующий вопрос журналистов модель ответила коротко — раздел будет происходить по закону. Предположительно, и так называемая «ферма приключений», и огромный дом достанутся Самойловой.

Делить будем по брачному договору, — емко прокомментировала знаменитость.

Новость о строительстве фермы появилась в Сети в июне этого года. Самойлова заявляла, что объект будет построен на месте заброшенного пансионата 80-х годов недалеко от Москвы. Участок находится в деревне Старая Руза Московской области, занимает примерно 11 гектаров и окружен лесом, имеет выход к Москве-реке. Согласно задумке, ферма должна иметь развлечения для детей, фермерские продукты, домашних животных в свободном выгуле.

Ранее адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что музыкант еще надеется помириться с супругой. По его словам, сторона подала в суд ходатайство о предоставлении трех месяцев для урегулирования семейного конфликта. Он отметил, что следующее заседание назначено на 17 ноября.