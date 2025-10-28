Адвокат Жорин раскрыл детали бракоразводного процесса Джигана и Самойловой Адвокат Джигана Жорин заявил, что рэпер еще надеется помириться с Самойловой

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) еще надеется помириться с супругой — блогером Оксаной Самойловой, заявил NEWS.ru адвокат музыканта Сергей Жорин. По его словам, сторона подала в суд ходатайство о предоставлении трех месяцев для урегулирования семейного конфликта. Он отметил, что следующее заседание назначено на 17 ноября.

Да, я представляю Джигана [в суде]. На данный момент все, что я могу прокомментировать по этому делу, это то, что мы сегодня заявили ходатайство о предоставлении срока на примирение. Это ходатайство будет рассмотрено на судебном заседании 17 ноября. Мы просим предоставить срок на примирение — три месяца, — высказался Жорин.

Ранее Самойлова заявила, что Джиган не явился на бракоразводное заседание в суд. По ее словам, с супругом она не виделась с 20 сентября.

До этого Самойлова похвасталась наличием тайного поклонника. Она запечатлела несколько огромных корзин с цветами, признавшись, что щедрого дарителя она не знает. Неизвестный подарил блогеру 10 тысяч роз.