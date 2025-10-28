Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 15:29

Джиган не явился на заседание по разводу с Самойловой

Самойлова сообщила, что Джиган не пришел на заседание по разводу в суд

Джиган Джиган Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Рэпер Джиган не явился на заседание по разводу с Оксаной Самойловой в суд, о чем сообщила сама его супруга. По данным SHOT, дети видятся по желанию с ней и отцом. При этом Самойлова допускала, что муж не придет на заседание.

Мне он не сказал, что он не придет, но я предполагала, что он не придет. Мы с ним не виделись давно, с 20 сентября. Это уже больше, чем я могу сказать, — поделилась предпринимательница.

Канал отмечает, что адвокаты предсказывают мирный развод пары. Следующее заседание должно состояться в середине ноября. Самойлова не ответила на вопрос, как дети относятся к происходящему.

Также она прокомментировала взлом ее страницы в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Самойлова призналась, что ей не до этого, но она молча наблюдает за «фейк-сериалом». Мошенники публикуют сведения о якобы беременности ее 14-летней дочери и ДТП с Джиганом.

Ранее супруга актера Владимира Селиванова Александра допустила, что развод Самойловой и Джигана после 15 лет брака мог произойти, поскольку пара спала в разных кроватях. По ее мнению, разрыв был вопросом времени.

Оксана Самойлова
Джиган
разводы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-депутат Рады высказался о возможном заговоре против Зеленского
В Госдуме ответили на призыв Туска бить по российским объектам в Европе
«Он стоял без трусов»: как пикапер ответит за домогательства на свиданиях?
В Германии прошла массовая акция против солиста Rammstein
Маск планирует отправить все знания человечества в космос
«Она будет платить»: звезда «Папиных дочек» о долгах по алиментам
В стране ЕС закрывали аэропорт из-за неизвестного беспилотника
Аршавин раскрыл, в каком клубе хотел бы видеть Захаряна
Экс-депутат Верховной рады раскрыл уровень реальной коррупции в ВСУ
Адвокат рассказал, почему Джиган не явился в суд на заседание по разводу
В Китае оценили последствия от испытания «Буревестника»
В России оценили идею ввести шведский стол в школах
Сезонные тенденции в домашнем текстиле: что будет модно в будущем сезоне
Сытный ужин для всей семьи: запеканка с британским настроением у вас дома
В Китае высказались, как надо заканчивать украинский кризис
Зеленский определил условие для трехсторонних переговоров по Украине
Google посчитал Елену Зеленскую «женой придурка»
Таиланд столкнулся с неожиданным дефицитом после смерти королевы
Обвиненный в насилии актер «Папиных дочек» высказался о шоу «Пусть говорят»
Овсянка вредна? Раскрываем все тайны «королевы завтраков»!
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.