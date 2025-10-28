Джиган не явился на заседание по разводу с Самойловой Самойлова сообщила, что Джиган не пришел на заседание по разводу в суд

Рэпер Джиган не явился на заседание по разводу с Оксаной Самойловой в суд, о чем сообщила сама его супруга. По данным SHOT, дети видятся по желанию с ней и отцом. При этом Самойлова допускала, что муж не придет на заседание.

Мне он не сказал, что он не придет, но я предполагала, что он не придет. Мы с ним не виделись давно, с 20 сентября. Это уже больше, чем я могу сказать, — поделилась предпринимательница.

Канал отмечает, что адвокаты предсказывают мирный развод пары. Следующее заседание должно состояться в середине ноября. Самойлова не ответила на вопрос, как дети относятся к происходящему.

Также она прокомментировала взлом ее страницы в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Самойлова призналась, что ей не до этого, но она молча наблюдает за «фейк-сериалом». Мошенники публикуют сведения о якобы беременности ее 14-летней дочери и ДТП с Джиганом.

Ранее супруга актера Владимира Селиванова Александра допустила, что развод Самойловой и Джигана после 15 лет брака мог произойти, поскольку пара спала в разных кроватях. По ее мнению, разрыв был вопросом времени.