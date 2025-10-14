Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 00:16

Названа возможная причина развода Самойловой и Джигана

VOICE: Самойлова с Джиганом разводятся по причине раздельного сна

Джиган и Оксана Самойлова Джиган и Оксана Самойлова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Громкий развод Оксаны Самойловой и рэпера Джигана после 15 лет брака мог произойти, потому что пара спала в разных кроватях, считает Александра Селиванова, супруга актера Владимира Селиванова. По ее мнению, разрыв был лишь вопросом времени, пишет Voice.

Она пояснила, что общий сон — важная вещь, которая является фундаментом романтических отношений. Если же пара испытала потребность отказаться от него, то в союзе наступила серьезная дистанция, страсть и чувства угасли. В случае Самойловой и Джигана же наступило дружеское сожительство, скрепленное общим бытом и воспитанием детей.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что слухи о разводе Джигана и Самойловой могли появиться для поднятия хайпа. Он предполагает: не исключено, что таким образом пара хочет привлечь внимание аудитории к новому треку исполнителя.

Телеведущая Виктория Боня ранее заявила, что у Самойловой могла быть серьезная причина для развода с Джиганом. По ее мнению, супруга рэпера не раз помогала сохранить семью даже в самые сложные периоды.

Джиган
Оксана Самойлова
разводы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сумах прогремели мощные взрывы
Фаза Луны сегодня, 14 октября: рыбачим на лайте, играем с котиками
«Реву белугой»: Симоньян расплакалась на посвященном Кеосаяну концерте
Режим беспилотной опасности ввели на территории российского региона
Душили, пытали дрелью: в РФ задержаны два мигранта за убийство 11 лет назад
В Петербург доставили из ЛНР беглых офицеров уголовного розыска
Гороскоп на 14 октября: судьбоносный день для Близнецов и тайна для Львов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 октября 2025 года
КХЛ уволила рефери навсегда за скандальный гол в матче СКА — «Автомобилист»
Названа возможная причина развода Самойловой и Джигана
Приметы 14 октября: праздник Покрова и граница осени
Средства киевлян тратят на брусчатку вместо бомбоубежищ
Повышение утильсбора для физлиц с ноября: как сэкономить на покупке авто
В Германии предрекли скорый открытый конфликт Европы с Россией
В США представили мобильные установки для Tomahawk
Мощные взрывы в Харькове вызвали блэкаут в городе
В Казахстане стали использовать БПЛА для мониторинга нарушений на дорогах
Карпин высказался о смене спортивного гражданства Хайкиным
Новые лимиты на банковские карты с декабря 2025-го: сколько можно открыть
В НХЛ назвали новую звезду недели
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.