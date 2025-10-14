Названа возможная причина развода Самойловой и Джигана

Громкий развод Оксаны Самойловой и рэпера Джигана после 15 лет брака мог произойти, потому что пара спала в разных кроватях, считает Александра Селиванова, супруга актера Владимира Селиванова. По ее мнению, разрыв был лишь вопросом времени, пишет Voice.

Она пояснила, что общий сон — важная вещь, которая является фундаментом романтических отношений. Если же пара испытала потребность отказаться от него, то в союзе наступила серьезная дистанция, страсть и чувства угасли. В случае Самойловой и Джигана же наступило дружеское сожительство, скрепленное общим бытом и воспитанием детей.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что слухи о разводе Джигана и Самойловой могли появиться для поднятия хайпа. Он предполагает: не исключено, что таким образом пара хочет привлечь внимание аудитории к новому треку исполнителя.

Телеведущая Виктория Боня ранее заявила, что у Самойловой могла быть серьезная причина для развода с Джиганом. По ее мнению, супруга рэпера не раз помогала сохранить семью даже в самые сложные периоды.