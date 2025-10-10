Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой Продюсер Рудченко: слухи о разводе Джигана с супругой могли появиться ради хайпа

Слухи о разводе рэпера Джигана с блогером Оксаной Самойловой могли появиться для поднятия хайпа, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, не исключено, что таким образом пара хочет привлечь внимание аудитории к новому треку исполнителя.

Вполне допускаю, что инфоповод о разводе Джигана и Оксаны Самойловой является хайпом. И не просто хайпом, а пиар-поддержкой нового трека Джигана, который вышел сегодня. То есть, как раз-таки, этим инфоповодом они поддерживают премьеру для большего внимания аудитории и, соответственно, роста количества прослушиваний, повышенного интереса аудитории и большей монетизации, — отметил Рудченко.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что в случае развода Джигана и Самойловой их дочери могут остаться с отцом. По его словам, решение суда будет зависеть от желания самих детей, поскольку они уже достигли возраста 10 лет.

Телеведущая Виктория Боня ранее заявила, что у Самойловой могла быть серьезная причина для развода с Джиганом. По ее словам, супруга рэпера не раз помогала сохранить семью даже в самые сложные периоды.