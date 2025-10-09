Адвокат ответил, с кем останутся дети Джигана и Самойловой в случае развода Адвокат Бенхин: дочери Джигана и Самойловой могут остаться с отцом после развода

При разводе рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой их дочери могут остаться жить с отцом, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, исход судебного разбирательства будет определяться желанием детей, так как они достигли возраста 10 лет.

Дети, которые младше 10 лет, как правило, всегда остаются с мамой. Суд присуждает нормальным матерям основное место проживания. Что касается детей старше 10 лет — их мнение учитывается судом. Они могут прямо сделать свое волеизъявление: «хочу жить с папой», например, или «хочу жить с мамой». И в этом случае суд это принимает во внимание. У Джигана и Самойловой две дочки, которые старше 10 лет, Ариэла и Лея. Соответственно, их мнение будет учтено судом при вынесении решения о месте проживания детей, — пояснил Бенхин.

Он отметил, что согласно Семейному кодексу, все совместно нажитое имущество делится пополам, если между супругами нет брачного контракта. По словам адвоката, учитывая, что Джиган и Самойлова были вместе задолго до того, как достигли нынешнего уровня финансового благополучия, можно предположить, что такого документа у них нет.

Скорее всего, все будет делиться пополам. У Джигана и Оксаны Самойловой есть трехэтажный особняк в поселке Шато-Соверен на Новой Риге, который был приобретен в 2018 году и до сих пор оформлен в ипотеку на Джигана. Залог так и дальше будет оставаться. Просто оба должны будут солидарно нести ответственность перед банком, — добавил Бенхин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом. По данным канала, государственная пошлина за подачу заявления уже была оплачена в установленном порядке.