05 января 2026 в 03:26

Новое правило для разводов семей с детьми появится в России

Правительство РФ намерено ввести медиацию при разводах семей с детьми

В России могут ввести обязательную досудебную медиацию для супругов, которые решили расторгнуть брак, если в семье есть несовершеннолетние дети, передает ТАСС со ссылкой на документ. Соответствующие законодательные изменения планируется подготовить в ближайшие годы. Эта мера направлена на снижение конфликтности и поиск решений в интересах ребенка.

Инициатива, содержащаяся в плане реализации демографической политики, предполагает поправки в закон о медиации. Помимо обязательной процедуры, для родителей предлагается провести обязательную информационную встречу с медиатором в рамках досудебного порядка урегулирования семейных споров с участием детей.

Также будет создан единый реестр медиаторов, а гражданам расскажут о возможности урегулирования споров даже на стадии исполнения судебного решения. Ответственными за разработку законопроекта назначены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин. Реализация этих планов намечена на 2026–2027 год.

Ранее психолог Александр Кичаев заявил, что осенью число разводов возрастает из-за сезонных изменений. По его словам, увядание природы влияет на психику, и люди начинают подводить итоги жизни, оценивая отношения с партнером.

