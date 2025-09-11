Психолог объяснил, почему люди чаще разводятся осенью Психолог Кичаев: увядание природы осенью приводит к переоценке отношений в паре

Осенью число разводов возрастает из-за сезонных изменений, заявил психолог Александр Кичаев. По его словам, которые передает LIFE.ru, увядание природы влияет на психику и люди начинают подводить итоги жизни, оценивать свои отношения с партнером.

Дополняет ситуацию и осенняя хандра. Это связано с дефицитом витамина D из-за уменьшения солнечного света, а также с дисбалансом нейромедиаторов — серотонина и мелатонина. Кроме того, перепады температуры и атмосферного давления негативно сказываются на самочувствии, усиливая чувство усталости и подавленности, — заявил Кичаев.

Ранее психолог Дарья Яушева посоветовала чаще гулять на свежем воздухе, чтобы справиться с осенней хандрой. По ее словам, важно компенсировать недостаток света и стимулировать выработку серотонина и эндорфина физической активностью. Она уточнила, что также помогут приятные ритуалы, например заваривание любимого чая или кофе.