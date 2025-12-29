Ученый назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем Фармаколог Вит: сочетание алкоголя с обезболивающим может привести к коме

Сочетание алкогольных напитков с обезболивающими, препаратами от бессонницы или аллергии может привести к коме или смерти, заявил австралийский ученый Нил Вит. По его словам, которые приводит издание The Independent, в некоторых случаях последствиями смешения спиртного с такими лекарствами могут стать сонливость или замедление сердцебиения.

Специалист отметил, что алкоголь часто усиливает действие препаратов. В частности, в случае со снотворным спиртное может спровоцировать лунатизм. Вит добавил, что употребление антибиотиков с алкоголем не несет смертельных рисков, но ухудшает работу печени и почек.

Ранее терапевт и сомнолог Дарья Лебедева заявила, что употребление таких легких продуктов, как кефир или нежирная рыба, по вечерам улучшает качество сна. Она отметила, что кисломолочные продукты, к которым также относится натуральный йогурт, содержат полезные микроорганизмы и микроэлементы, способствующие расслаблению организма.

До этого врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова сообщила, что собираясь на зимнюю прогулку в парк, по городу или на каток, можно брать с собой в термосе все согревающие напитки, кроме алкогольных. Она пояснила, что алкоголь на улице способствует переохлаждению.