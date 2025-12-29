Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 06:20

Сомнолог назвала продукты, улучшающие сон

Сомнолог Лебедева: употребление кефира и нежирной рыбы по вечерам улучшает сон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Употребление таких легких продуктов, как кефир или нежирная рыба, по вечерам улучшает качество сна, заявила NEWS.ru терапевт и сомнолог Дарья Лебедева. По ее словам, кисломолочные продукты, к которым также относится натуральный йогурт, содержат полезные микроорганизмы и микроэлементы, способствующие расслаблению организма.

Для спокойного засыпания на ужин стоит выбирать легкие продукты, в которых содержатся биологические «предшественники» гормона сна мелатонина. К ним относятся: рыба нежирных сортов, богатая триптофаном и витамином D, терпкая вишня — природный источник мелатонина и антиоксидантов, снижающих воспаление, и кисломолочные продукты — кефир или натуральный йогурт. Они содержат триптофан, пробиотики для здоровья микробиоты, кальций и магний, способствующие расслаблению, — пояснила Лебедева.

Она отметила, что важную роль играет состояние кишечника, напрямую влияющее на механизмы сна через особую «ось связи» с мозгом. По словам сомнолога, для поддержания баланса микрофлоры, которая производит успокаивающие вещества, полезны как пробиотики, так и пребиотики.

Сбалансированная микробиота кишечника напрямую влияет на сон, поскольку производит нейроактивные вещества, такие как серотонин и гамма-аминомасляная кислота, и регулирует воспаление. По этой причине продукты с пробиотиками, тот же кефир, и пребиотиками — клетчатка в овощах — поддерживают здоровый сон через ось «кишечник — мозг». Среди недопустимых для употребления перед сном продуктов — жареное жирное мясо, которое нарушает микробный баланс и перегружает пищеварение, кофе и алкоголь, — резюмировала Лебедева.

Ранее член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова заявила, что при дефиците сна будет полезно отдохнуть в обеденный перерыв. По ее словам, тем, кто страдает бессонницей, дневной сон, наоборот, противопоказан.

сомнологи
советы
здоровье
врачи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп не смог выговорить фамилии двух европейских лидеров
Терапевт поставил точку в споре о допустимой просрочке лекарств
Составлен список лучших направлений для зимнего отдыха за границей
Зимния идиллия: +10 в Сочи, −10 в Москве: какая будет погода в январе
«Ползает на животе»: на Западе обратили внимание на унижение Европы
Макрон объявил о проведении саммита для помощи Украине
После смертельного пожара на Камчатке возбудили уголовное дело
Кинокритик назвал самые стоящие фильмы 2025 года
Студенты юрфаков будут учиться по «делу Долиной»
Сомнолог назвала продукты, улучшающие сон
Гидрометцентр дал итоговый прогноз погоды в новогоднюю ночь в Москве
Стало известно о преступных ударах ВСУ по Красноармейску
ВСУ под Димитровом пропустили как «своих» разведку ВС России
Фрагмент ракеты «Союз-2.1б» упал на российский регион
Зеленский не сумел скрыть волнения после переговоров с Трампом
SHOT: серия взрывов раздалась в одном из российских городов
«Поднять руку на женщину?»: политик в Дагестане лишился поста из-за дебоша
Россиянам рассказали, как выбрать самую вкусную свинину
Появился новый способ мошенничества с переподключением интернета
Сонник: убить паука — к деньгам или измене?
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.