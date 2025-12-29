Сомнолог назвала продукты, улучшающие сон

Употребление таких легких продуктов, как кефир или нежирная рыба, по вечерам улучшает качество сна, заявила NEWS.ru терапевт и сомнолог Дарья Лебедева. По ее словам, кисломолочные продукты, к которым также относится натуральный йогурт, содержат полезные микроорганизмы и микроэлементы, способствующие расслаблению организма.

Для спокойного засыпания на ужин стоит выбирать легкие продукты, в которых содержатся биологические «предшественники» гормона сна мелатонина. К ним относятся: рыба нежирных сортов, богатая триптофаном и витамином D, терпкая вишня — природный источник мелатонина и антиоксидантов, снижающих воспаление, и кисломолочные продукты — кефир или натуральный йогурт. Они содержат триптофан, пробиотики для здоровья микробиоты, кальций и магний, способствующие расслаблению, — пояснила Лебедева.

Она отметила, что важную роль играет состояние кишечника, напрямую влияющее на механизмы сна через особую «ось связи» с мозгом. По словам сомнолога, для поддержания баланса микрофлоры, которая производит успокаивающие вещества, полезны как пробиотики, так и пребиотики.

Сбалансированная микробиота кишечника напрямую влияет на сон, поскольку производит нейроактивные вещества, такие как серотонин и гамма-аминомасляная кислота, и регулирует воспаление. По этой причине продукты с пробиотиками, тот же кефир, и пребиотиками — клетчатка в овощах — поддерживают здоровый сон через ось «кишечник — мозг». Среди недопустимых для употребления перед сном продуктов — жареное жирное мясо, которое нарушает микробный баланс и перегружает пищеварение, кофе и алкоголь, — резюмировала Лебедева.

Ранее член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова заявила, что при дефиците сна будет полезно отдохнуть в обеденный перерыв. По ее словам, тем, кто страдает бессонницей, дневной сон, наоборот, противопоказан.