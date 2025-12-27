Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 19:21

Россиянам рассказали, какие напитки можно брать с собой на прогулку

Врач Чернышова: на прогулку можно брать все согревающие напитки, кроме алкоголя

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Собираясь на зимнюю прогулку в парк, по городу или на каток, можно брать с собой в термосе все согревающие напитки, кроме алкогольных, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, алкоголь на улице способствует переохлаждению.

На улице в холодное время согреваться алкоголем очень опасно. Можно очень сильно переохладиться. Потому что алкоголь принудительно расширяет сосуды и увеличивает отдачу тепла, — посоветовала врач.

Чернышова подчеркнула, что во время прогулок лучше стараться периодически заходить в теплые места, чтобы согреться. Также отогреться можно, помыв руки горячей водой, например, в санузле торгового центра.

Ранее член Союза педиатров России Дмитрий Малых заявил NEWS.ru, что миф, согласно которому ребенка нельзя выводить на прогулку во время болезни, крайне вреден. По его словам, если ребенок нормально себя чувствует, то свежий и прохладный воздух нисколько не повредит. Напротив, уточнил врач, это помогает восстановлению растущего организма.

алкоголь
кофе
чаи
термос
врачи
советы
прогулки
Анна Акимова
А. Акимова
