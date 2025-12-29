Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 11:48

Россиянка переводила деньги ВСУ и получила 13 лет

Жительницу Вологодской области осудили на 13 лет за финансирование ВСУ

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Жительницу Вологодской области осудили на 13 лет колонии за госизмену, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. Она оказывала финансовую поддержку ВСУ, передает ТАСС.

Всего, по данным ведомства, она совершила 11 безналичных платежей на счет, использовавшийся для приобретения оружия и боеприпасов. Кроме того, она публиковала в Сети посты в поддержку запрещенного в РФ украинского военизированного националистического объединения, которое подпадает под статью УК РФ об оправдании терроризма. Помимо колонии, она обязана выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Тем временем Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте студента первого курса магистратуры Высшей школы экономики (ВШЭ) Леонида Каца. Его обвиняют в государственной измене. Кац уже имел проблемы с законом. Магистранта неоднократно подвергали административным арестам по статье о мелком хулиганстве. Детали уголовного дела в суде не комментировали. Если вина Каца будет доказана, ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

