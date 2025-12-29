Раскрыта доля недовольных своей зарплатой россиян Каждый четвертый россиянин намерен просить повышения зарплаты в 2026 году

Каждый четвертый россиянин в следующем году планирует обратиться к работодателю с просьбой о повышении заработной платы без увеличения рабочей нагрузки, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. В целом более трех четвертей опрошенных (около 76%) в той или иной форме выразили недовольство своим текущим уровнем доходов.

Согласно данным исследования, 25% опрошенных рассчитывают добиться прибавки к зарплате без изменения объема выполняемой работы. Еще 19% респондентов заявили о готовности увеличить доход за счет дополнительных рабочих смен. Кроме того, 18% участников опроса намерены искать подработку или дополнительные проекты, не связанные с основным местом работы. Еще 14% рассматривают возможность смены профессии либо повышения квалификации как способ увеличить уровень заработка.

В целом из результатов исследования следует, что более трех четвертей опрошенных — около 76% — в той или иной форме выразили недовольство своим текущим уровнем доходов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с NEWS.ru заявил, что в первом квартале 2026 года ожидается рост заработных плат на 4,5%. По его словам, такое увеличение станет возможным при сохранении рекордно низкого уровня безработицы. Он добавил, что ключевой задачей для государства на данном этапе становится опережающий рост производительности труда. По его словам, для этого уже созданы все необходимые условия, включая планы по технологической модернизации и адресную поддержку инновационного бизнеса.