Юрист напомнил, в каких случаях могут привлечь к работе в зимние праздники

Юрист напомнил, в каких случаях могут привлечь к работе в зимние праздники Юрист Виноградов: сотрудников вправе привлечь к работе в праздники в случае ЧС

Сотрудников могут привлечь к работе в новогодние праздники для предотвращения катастроф, а также ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций, заявил RT юрист Вадим Виноградов. Кроме того, занятость в этот период предусмотрена в ситуации, когда от работы человека напрямую зависит функционирование организации.

Для врачей, правоохранителей, сотрудников аварийных и противопожарных служб дежурство в праздники является не добровольным выбором, а служебной необходимостью. Их графики работы формируются заранее с учетом производственной необходимости и утверждаются внутренними приказами, — напомнил Виноградов.

Он добавил, что к работе в праздничные дни могут привлечь работников организаций, обслуживающих население в сферах транспорта, связи и торговли. При этом работодатель обязан учесть мнение профсоюза, получить от сотрудника добровольное письменное согласие и оформить приказ.

Ранее юрист Дмитрий Кофанов заявил, что выплата 13-й зарплаты не гарантирована законом. Он отметил, что чаще всего подобная выплата оформлена как годовая премия.