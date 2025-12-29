Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:21

Юрист напомнил, в каких случаях могут привлечь к работе в зимние праздники

Юрист Виноградов: сотрудников вправе привлечь к работе в праздники в случае ЧС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сотрудников могут привлечь к работе в новогодние праздники для предотвращения катастроф, а также ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций, заявил RT юрист Вадим Виноградов. Кроме того, занятость в этот период предусмотрена в ситуации, когда от работы человека напрямую зависит функционирование организации.

Для врачей, правоохранителей, сотрудников аварийных и противопожарных служб дежурство в праздники является не добровольным выбором, а служебной необходимостью. Их графики работы формируются заранее с учетом производственной необходимости и утверждаются внутренними приказами, — напомнил Виноградов.

Он добавил, что к работе в праздничные дни могут привлечь работников организаций, обслуживающих население в сферах транспорта, связи и торговли. При этом работодатель обязан учесть мнение профсоюза, получить от сотрудника добровольное письменное согласие и оформить приказ.

Ранее юрист Дмитрий Кофанов заявил, что выплата 13-й зарплаты не гарантирована законом. Он отметил, что чаще всего подобная выплата оформлена как годовая премия.

общество
работа
праздники
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.